Окупанти обстріляли Сумську область: випустили по громадам понад 100 різних боєприпасів

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російські загарбники обстріляли Сумську область. За день окупанти зі своїх територій випустили по громадам понад 100 різних боєприпасів. Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.