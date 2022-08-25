Окупанти обстріляли Сумську область: випустили по громадам понад 100 різних боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російські загарбники обстріляли Сумську область. За день окупанти зі своїх територій випустили по громадам понад 100 різних боєприпасів. Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Під вогнем ворога були території: Шалигинської, С-Будської громад Шосткинського району; Хотінської, Білопільської громад Сумського району; Великописарівської громади Охтирського району", - зазначив голова ОВА.
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У Великописарівській громаді згоріла хата мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди та згоріло заготоване сіно.
Окупанти на території Шосткинського району використовували запалювальні боєприпаси.
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"Обійшлося без постраждалих серед цивільного населення", - наголосив Живицький.
Нагадаємо
25 серпня вранці російські війська обстріляли зі ствольної артилерії Великописарівську громаду Сумщини – зафіксували 16 "прильотів".