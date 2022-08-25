Оккупанты обстреляли Сумскую область: выпустили по общинам более 100 различных боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские захватчики обстреляли Сумскую область. За день оккупанты со своих территорий выпустили по общинам более 100 различных боеприпасов. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Под огнем врага были территории: Шалыгинской, С-Будской общин Шосткинского района; Хотинской, Белопольской общин Сумского района; Великописаревской общины Ахтырского района", - отметил председатель ОВА.
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В Великописаревской общине сгорел дом мирных жителей, повреждены хозяйственные постройки и сгорело заготовленное сено.
Оккупанты на территории Шосткинского района использовали зажигательные боеприпасы.
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"Обошлось без пострадавших среди гражданского населения", - подчеркнул Живицкий.
Напомним
25 августа утром российские войска обстреляли из ствольной артиллерии великописаревскую общину Сумщины – зафиксировали 16 "прилетов".