Окупанти використовують Енергодар для відпочинку – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Російські окупанти використовують захоплене місто Енергодар у Запорізькій області, щоб відпочити, тому що їхнє перебування біля атомної електростанції зменшує ризик атак з боку ЗСУ. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, інформує УНН.
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Як зазначили, після п’яти місяців окупації наміри росії щодо Запорізької АЕС залишаються незрозумілими. Однак їхні дії на об’єкті, ймовірно, підірвали безпеку нормальної роботи заводу.
"Російські війська, ймовірно, використовували ширшу територію об’єкта, зокрема сусіднє місто Енергодар, щоб відпочити, користуючись захищеним статусом атомної електростанції, щоб зменшити ризик нічних українських атак", – ідеться у повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 August 2022
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Нагадаємо
За даними Інституту вивчення війни (ISW), росія використовує ситуацію на Запорізькій АЕС, щоб зіграти на страхах Заходу.