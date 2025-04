Окупанти використовують Енергодар для відпочинку – британська розвідка

Деталі

Як зазначили, після п’яти місяців окупації наміри росії щодо Запорізької АЕС залишаються незрозумілими. Однак їхні дії на об’єкті, ймовірно, підірвали безпеку нормальної роботи заводу.

"Російські війська, ймовірно, використовували ширшу територію об’єкта, зокрема сусіднє місто Енергодар, щоб відпочити, користуючись захищеним статусом атомної електростанції, щоб зменшити ризик нічних українських атак", – ідеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 August 2022



— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 5, 2022

Нагадаємо

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росія використовує ситуацію на Запорізькій АЕС, щоб зіграти на страхах Заходу.