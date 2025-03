Оккупанты используют Энергодар для отдыха – британская разведка

Детали

Как отметили, после пяти месяцев оккупации намерения россии относительно Запорожской АЭС остаются непонятными. Однако их действия на объекте, по всей вероятности, подорвали безопасность нормальной работы завода.

"Российские войска, вероятно, использовали более широкую территорию объекта, в том числе соседний город Энергодар, чтобы отдохнуть, пользуясь защищенным статусом атомной электростанции, чтобы уменьшить риск ночных украинских атак", – говорится в сообщении.

По данным Института изучения войны (ISW), россия использует ситуацию на Запорожской АЭС, чтобы сыграть на страхах Запада.