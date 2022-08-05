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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты используют Энергодар для отдыха – британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Российские оккупанты используют захваченный город Энергодар в Запорожской области, чтобы отдохнуть, потому что их пребывание возле атомной электростанции уменьшает риск атак со стороны ВСУ. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.

Детали

Как отметили, после пяти месяцев оккупации намерения россии относительно Запорожской АЭС остаются непонятными. Однако их действия на объекте, по всей вероятности, подорвали безопасность нормальной работы завода.

"Российские войска, вероятно, использовали более широкую территорию объекта, в том числе соседний город Энергодар, чтобы отдохнуть, пользуясь защищенным статусом атомной электростанции, чтобы уменьшить риск ночных украинских атак", – говорится в сообщении.

Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 August 2022

Find out more about UK government's response: https://t.co/8Uv3JnpVgm

# StandWithUkraine  pic.twitter.com/lck9qAjhqM

—Ministry of Defence  (@DefenceHQ) August 5, 2022

Напомним

По данным Института изучения войны (ISW), россия использует ситуацию на Запорожской АЭС, чтобы сыграть на страхах Запада.

Украинские Национальные Новости

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