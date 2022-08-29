Окупанти відступили після невдалої спроби просунутися у напрямках Марʼїнки, Первомайського та Невельського

Цитата

«На Авдіївському напрямку зазнали вогневого ураження райони Авдіївки, Опитного, Невельського, Первомайського, Новобахмутівки та Олександрополя. Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися у напрямках Марʼїнки, Первомайського та Невельського, отримав відсіч та відступив», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, повідомляється, що ворог продовжує інтенсивну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

Доповнення

Під час свого традиційного вечірнього звернення Володимир Зеленський вкотре нагадав, що Україна памʼятає про Донбас, окуповані міста та людей, які живуть під окупацією. Він запевнив, що Україна обовʼязково поверне свої території.