Оккупанты отступили после неудачной попытки продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского

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«На Авдеевском направлении потерпели огневое поражение районы Авдеевки, Опытного, Невельского, Первомайского, Новобахмутовки и Александрополя. Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, получил отпор и отступил», - говорится в сообщении.

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Кроме того, сообщается, что враг продолжает интенсивную воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

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Во время своего традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский в который раз напомнил, что Украина помнит о Донбассе, оккупированные города и людей, которые живут под оккупацией. Он заверил, что Украина обязательно вернет свои территории.