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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Окупанти вдягають на маріупольців білі пов'язки, щоб українські захисники плутали їх з росіянами - полк "Азов"

Окупанти вдягають на маріупольців білі пов'язки, щоб українські захисники плутали їх з росіянами - полк "Азов"

Київ • УНН

 • 132520 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Російські окупанти вдягають на мешканців Маріуполя білі пов’язки для того, щоб українські захисники плутали їх з росіянами. Про це інформує полк "Азов" у Маріуполі, пише УНН.

Деталі

За свідченнями місцевих жителів, як вказано, росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки - нібито як розпізнавальний знак цивільного населення.

“Наголошуємо!!! Білими пов'язками росіяни визначають свою путінську армію, ховаючись таким чином за цивільними і наражаючи їх на додаткову небезпеку. Будьте обережні та не піддавайтесь на провокації ворога”, - наголосили у полку.

Доповнення

На виїзді з Маріуполя російські окупанти роздягають чоловіків, аби заарештувати людей з патріотичним татуюванням.

Українські Національні Новини

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