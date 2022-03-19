Окупанти вдягають на маріупольців білі пов'язки, щоб українські захисники плутали їх з росіянами - полк "Азов"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Російські окупанти вдягають на мешканців Маріуполя білі пов’язки для того, щоб українські захисники плутали їх з росіянами. Про це інформує полк "Азов" у Маріуполі, пише УНН.
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За свідченнями місцевих жителів, як вказано, росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки - нібито як розпізнавальний знак цивільного населення.
“Наголошуємо!!! Білими пов'язками росіяни визначають свою путінську армію, ховаючись таким чином за цивільними і наражаючи їх на додаткову небезпеку. Будьте обережні та не піддавайтесь на провокації ворога”, - наголосили у полку.
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На виїзді з Маріуполя російські окупанти роздягають чоловіків, аби заарештувати людей з патріотичним татуюванням.