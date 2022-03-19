Оккупанты надевают на мариупольцев белые повязки, чтобы украинские защитники путали их с россиянами - полк "Азов"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Российские оккупанты надевают на жителей Мариуполя белые повязки для того, чтобы украинские защитники путали их с россиянами. Об этом информирует полк "Азов" в Мариуполе, пишет УНН.
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По свидетельствам местных жителей, как указано, россияне вводят в заблуждение гражданских лиц, связывая им белые повязки - якобы как опознавательный знак гражданского населения.
“Подчеркиваем!!! Белыми повязками россияне определяют свою путинскую армию, прячась таким образом за гражданскими и подвергая их дополнительной опасности. Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации врага”, - отметили в полку.
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На выезде из Мариуполя российские оккупанты раздевают мужчин, чтобы арестовать людей с патриотическим татуировкой.