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Окупанти вдарили по центру Гуляйполя, поцілили по адмінустанові - ОВА

Київ • УНН

 • 872056 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Російські окупанти сьогодні вдарили по центру Гуляйполя у Запорізькій області, поцілили по адміністративній установі, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Незламне Гуляйполе знову під обстрілами. Ворог б'є у серце міста: постраждала адміністративна установа, місцевий магазин. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав Малашко.

Нагадаємо

Російські війська за минулу добу завдали 84 удари по Запорізькій області, уночі обстріляли Оріхів.

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