Окупанти вдарили по центру Гуляйполя, поцілили по адмінустанові - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Російські окупанти сьогодні вдарили по центру Гуляйполя у Запорізькій області, поцілили по адміністративній установі, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Незламне Гуляйполе знову під обстрілами. Ворог б'є у серце міста: постраждала адміністративна установа, місцевий магазин. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав Малашко.
Нагадаємо
Російські війська за минулу добу завдали 84 удари по Запорізькій області, уночі обстріляли Оріхів.