Ворог на Запоріжжі тричі вдарив з авіації і атакував з дрона, уночі поцілив по Оріховому
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Російські війська за минулу добу завдали 84 удари по Запорізькій області, уночі обстріляли Оріхів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"84 удари ворог завдав по наближених до лінії фронту містах і селах: 77 з артилерії, 3 з авіації, 3 з РСЗВ та 1 з БПЛА", - написав Малашко.
З його слів, під обстрілами 19 населених пунктів: Гуляйполе, Новояковлівка, Приморське, Малинівка, Полтавка, Кам'янське, Степове та ін.
"Уночі вгатили в центр багатостраждального Оріхова. На щастя, обійшлося без жертв. Фахівці приборкали полум'я", - вказав голова ОВА.
Як зазначив Малашко, наразі зафіксовано 26 руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури.
Доповнення
За даними Генштабу, уночі, вчерговe, російські терористи атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Окрім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.