Враг на Запорожье трижды ударил из авиации и атаковал с дрона, ночью попал по Орехово
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Российские войска за минувшие сутки нанесли 84 удара по Запорожской области, ночью обстреляли Орехов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"84 удара враг нанес по приближенным к линии фронта городам и селам: 77 из артиллерии, 3 из авиации, 3 из РСЗО и 1 из БПЛА", - написал Малашко.
По его словам, под обстрелами 19 населенных пунктов: Гуляйполе, Новояковлевка, Приморское, Малиновка, Полтавка, Каменское, Степное и др.
"Ночью вбили в центр многострадального Орехова. К счастью, обошлось без жертв. Специалисты укротили пламя", - указал глава ОВА.
Как отметил Малашко, на данный момент зафиксировано 26 разрушений объектов гражданской инфраструктуры.
Дополнение
По данным Генштаба, ночью, в очередной раз, российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.