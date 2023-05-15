Оккупанты ударили по центру Гуляйполя, попали по админучреждению - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Российские оккупанты сегодня ударили по центру Гуляйполя в Запорожской области, попали по административному учреждению, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"Несокрушимое Гуляйполе снова под обстрелами. Враг бьет в сердце города: пострадало административное учреждение, местный магазин. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал Малашко.
Напомним
Российские войска за минувшие сутки нанесли 84 удара по Запорожской области, ночью обстреляли Орехов.