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13 марта, 19:26 • 54510 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 107600 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 109133 просмотра

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13 марта, 13:40 • 109121 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102508 просмотра

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13 марта, 10:29 • 97466 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110839 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ударили по центру Гуляйполя, попали по админучреждению - ОВА

Киев • УНН

 • 872056 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Российские оккупанты сегодня ударили по центру Гуляйполя в Запорожской области, попали по административному учреждению, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Несокрушимое Гуляйполе снова под обстрелами. Враг бьет в сердце города: пострадало административное учреждение, местный магазин. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал Малашко.

Напомним

Российские войска за минувшие сутки нанесли 84 удара по Запорожской области, ночью обстреляли Орехов.

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