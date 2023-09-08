Окупанти вдарили по сільські громаді Нікопольщини: є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. ОкупантИ завдали ударів по Покровській сільській громаді Нікопольщини, Дніпропетровська область. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Вночі ворог цілив по Покровській сільській громаді, що на Нікопольщині. Бив з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що пошкоджене транспортне підприємство. Загиблих та постраждалих немає.
Також ОВА інформує, що в інших районах Дніпропетровщини обстрілів не було.
Нагадаємо
Два райони Дніпрпоетровщини обстріляли російські загарбники впродовж минулого дня. Через ці атаки травмовані дві людини.