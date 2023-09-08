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Окупанти вдарили по сільські громаді Нікопольщини: є руйнування

Окупанти вдарили по сільські громаді Нікопольщини: є руйнування

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. ОкупантИ завдали ударів по Покровській сільській громаді Нікопольщини, Дніпропетровська область. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата

"Вночі ворог цілив по Покровській сільській громаді, що на Нікопольщині. Бив з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні. 

Деталі

Зазначається, що пошкоджене транспортне підприємство. Загиблих та постраждалих немає.

Також ОВА інформує, що в інших районах Дніпропетровщини обстрілів не було. 

Нагадаємо

Два райони Дніпрпоетровщини обстріляли російські загарбники впродовж минулого дня. Через ці атаки травмовані дві людини.

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