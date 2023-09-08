Оккупанты ударили по сельской громаде Никопольщины: есть разрушения

Цитата

"Ночью враг целился по Покровской сельской общине, что на Никопольщине. Бил из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что повреждено транспортное предприятие. Погибших и пострадавших нет.

Также ОВА информирует, что в других районах Днепропетровщины обстрелов не было.

Напомним

Два района Днепропетровщины обстреляли российские захватчики в течение прошлого дня. Из-за этих атак травмированы два человека.