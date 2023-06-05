Окупанти вдарили по Балаклії зі "Смерча": кількість поранених зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Рашисти, попередньо, вдарили по Балаклії із РСЗВ "Смерч". Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, кількість постраждалих зросла до 9, передає УНН.
Цитата
"За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії із РСЗВ "Смерч". За інформацією медиків екстреної допомоги, зараз вже 9 поранених, з них 3 - у важкому стані", - написав Синєгубов.
Голова ОВА додав, що росіяни вдарили по приватному сектору, де виключно цивільна інфраструктура.
Раніше
Російські окупанти вдарили по Балаклії на Харківщині. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є жертва та поранені.