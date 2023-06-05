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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Оккупанты ударили по Балаклее из "Смерча": количество раненых возросло

Киев • УНН

 • 296902 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Рашисты, предварительно, ударили по Балаклее из РСЗО "Смерч". Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, количество пострадавших возросло до 9, передает УНН.

Оккупанты ударили по Балаклее из "Смерча": количество раненых возросло

Цитата

"По предварительным данным, оккупанты ударили по Балаклее из РСЗО "Смерч". По информации медиков экстренной помощи, сейчас уже 9 раненых, из них 3 - в тяжелом состоянии", - написал Синегубов.

Глава ОВА добавил, что россияне ударили по частному сектору, где исключительно гражданская инфраструктура.

Ранее

Российские оккупанты ударили по Балаклее на Харьковщине. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, есть жертва и раненые.

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