Оккупанты ударили по Балаклее из "Смерча": количество раненых возросло

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"По предварительным данным, оккупанты ударили по Балаклее из РСЗО "Смерч". По информации медиков экстренной помощи, сейчас уже 9 раненых, из них 3 - в тяжелом состоянии", - написал Синегубов.

Глава ОВА добавил, что россияне ударили по частному сектору, где исключительно гражданская инфраструктура.

Ранее

Российские оккупанты ударили по Балаклее на Харьковщине. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, есть жертва и раненые.