Окупанти вбили ще одного жителя Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. За минулу добу, 18 червня, російські окупанти вбили ще одного цивільного, повідомив на своїй сторінці у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"За 18 червня стало відомо про 1 жителя Донеччини, убитого росіянами, - у Тоненькому", йдеться в повідомленні.
Деталі
З початку повномасштабного вторгнення російські загарбники вбили 1566 мирних жителів Донеччини, поранено - 3705. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
17 червня російські війська обстрілювали Донецьку область на чотирьох напрямках, серед поранених - дитина.