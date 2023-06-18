росіяни поранили ще одну дитину на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Донецьку область за минулу добу російські війська обстрілювали на чотирьох напрямках, серед поранених є дитина. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у неділю, пише УНН.
Деталі
За даними Кириленка у Telegram, ситуація по області станом на ранок 18 червня така:
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- На Волноваському напрямку 2 людини загинули у Вугледарській громаді: в Новоукраїнці та Богоявленці.
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- На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки.
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- На Горлівському напрямку 2 людини поранено у Костянтинівці, серед них - 1 дитина. У місті пошкоджені 11 приватних будинків і газогін.
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- На Лисичанському напрямку пошкоджено будинки на трьох вулицях у Сіверську. Протягом дня відбулося 6 обстрілів Лиманської громади.
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За добу росіяни вбили 2 жителів Донецькой області, поранили ще 3.
Доповнення
Протягом позаминулої доби ворог 20 разів обстрілював Вугледар.