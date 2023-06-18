росіяни поранили ще одну дитину на Донеччині

Деталі

За даними Кириленка у Telegram, ситуація по області станом на ранок 18 червня така:



На Волноваському напрямку 2 людини загинули у Вугледарській громаді: в Новоукраїнці та Богоявленці.

напрямку 2 людини загинули у Вугледарській громаді: в Новоукраїнці та Богоявленці.

На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки.

напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки.

На Горлівському напрямку 2 людини поранено у Костянтинівці, серед них - 1 дитина. У місті пошкоджені 11 приватних будинків і газогін.

напрямку 2 людини поранено у Костянтинівці, серед них - 1 дитина. У місті пошкоджені 11 приватних будинків і газогін.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинки на трьох вулицях у Сіверську. Протягом дня відбулося 6 обстрілів Лиманської громади.

напрямку пошкоджено будинки на трьох вулицях у Сіверську. Протягом дня відбулося 6 обстрілів Лиманської громади.

За добу росіяни вбили 2 жителів Донецькой області, поранили ще 3.

Доповнення

Протягом позаминулої доби ворог 20 разів обстрілював Вугледар.