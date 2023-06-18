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россияне ранили еще одного ребенка в Донецкой области

Киев • УНН

 • 803183 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Донецкую область за минувшие сутки российские войска обстреливали на четырех направлениях, среди раненых есть ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в воскресенье, пишет УНН.

россияне ранили еще одного ребенка в Донецкой области

Детали

По данным Кириленко в Telegram, ситуация по области по состоянию на утро 18 июня такова:

  • На Волновахском направлении 2 человека погибли в Угледарской громаде: в Новоукраинке и Богоявленке.
  • На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки.
  • На Горловском направлении 2 человека ранены в Константиновке, среди них - 1 ребенок. В городе повреждены 11 частных домов и газопровод.
  • На Лисичанском направлении повреждены дома на трех улицах в Северске. В течение дня произошло 6 обстрелов Лиманской громады.

За сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 3. 

Дополнение

В течение позапрошлых суток враг 20 раз обстреливал Угледар.

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