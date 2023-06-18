россияне ранили еще одного ребенка в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Донецкую область за минувшие сутки российские войска обстреливали на четырех направлениях, среди раненых есть ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в воскресенье, пишет УНН.
Детали
По данным Кириленко в Telegram, ситуация по области по состоянию на утро 18 июня такова:
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- На Волновахском направлении 2 человека погибли в Угледарской громаде: в Новоукраинке и Богоявленке.
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- На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки.
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- На Горловском направлении 2 человека ранены в Константиновке, среди них - 1 ребенок. В городе повреждены 11 частных домов и газопровод.
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- На Лисичанском направлении повреждены дома на трех улицах в Северске. В течение дня произошло 6 обстрелов Лиманской громады.
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За сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 3.
Дополнение
В течение позапрошлых суток враг 20 раз обстреливал Угледар.