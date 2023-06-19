Оккупанты убили еще одного жителя Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. За минувшие сутки, 18 июня, российские оккупанты убили еще одного гражданского, сообщил на своей странице в Telegram глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
Цитата
"За 18 июня стало известно об 1 жителе Донетчины, убитого россиянами, - в Тоненьком", говорится в сообщении.
Детали
С начала полномасштабного вторжения российские захватчики убили 1566 мирных жителей Донетчины, ранены - 3705. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
17 июня российские войска обстреливали Донецкую область на четырех направлениях, среди раненых - ребенок.