Оккупанты убили еще одного жителя Донецкой области

Цитата

"За 18 июня стало известно об 1 жителе Донетчины, убитого россиянами, - в Тоненьком", говорится в сообщении.

Детали

С начала полномасштабного вторжения российские захватчики убили 1566 мирных жителей Донетчины, ранены - 3705. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

17 июня российские войска обстреливали Донецкую область на четырех направлениях, среди раненых - ребенок.