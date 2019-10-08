Окупанти в ОРДЛО почали інтенсивніше розповсюджувати фейки про бойові дії - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Підконтрольні Росії ЗМІ на Донбасі продовжують інтенсивно розповсюджують неправдиві та викривлені повідомлення щодо нібито зростання загрози активізації бойових дій з боку підрозділів Об’єднаних сил. Про це під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про посилення командуванням російсько-окупаційних військ окремих підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, у т.ч. за рахунок призваних на збори резервістів з числа працівників місцевих комунальних підприємств і організацій", - сказав Праута.
За його словами, паралельно підконтрольні російським окупаційним адміністраціям засоби масової інформації інтенсивно розповсюджують неправдиві та викривлені повідомлення щодо нібито зростання загрози активізації бойових дій з боку підрозділів Об’єднаних сил.
"У такий спосіб російський окупаційний режим намагається залякати місцеве населення, посилити у суспільстві антиукраїнські настрої та виправдати російську агресію проти України", - сказав Праута.
Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, серед населення тимчасово окупованих територій російські окупаційні адміністрації активізували заходи з формування антиукраїнських настроїв.