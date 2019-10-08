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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Окупанти в ОРДЛО почали інтенсивніше розповсюджувати фейки про бойові дії - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Підконтрольні Росії ЗМІ на Донбасі продовжують інтенсивно розповсюджують неправдиві та викривлені повідомлення щодо нібито зростання загрози активізації бойових дій з боку підрозділів Об’єднаних сил. Про це під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.

Окупанти в ОРДЛО почали інтенсивніше розповсюджувати фейки про бойові дії - розвідка

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про посилення командуванням російсько-окупаційних військ окремих підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, у т.ч. за рахунок призваних на збори резервістів з числа працівників місцевих комунальних підприємств і організацій", - сказав Праута.

За його словами, паралельно підконтрольні російським окупаційним адміністраціям засоби масової інформації інтенсивно розповсюджують неправдиві та викривлені повідомлення щодо нібито зростання загрози активізації бойових дій з боку підрозділів Об’єднаних сил.

"У такий спосіб російський окупаційний режим намагається залякати місцеве населення, посилити у суспільстві антиукраїнські настрої та виправдати російську агресію проти України", - сказав Праута.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, серед населення тимчасово окупованих територій російські окупаційні адміністрації активізували заходи з формування антиукраїнських настроїв.

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