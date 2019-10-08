Оккупанты в ОРДЛО начали интенсивно распространять фейки о боевых действиях - разведка

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об усилении командованием российско-оккупационных войск отдельных подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в том числе за счет призванных на сборы резервистов из числа работников местных коммунальных предприятий и организаций" - сказал Праута.

По его словам, параллельно подконтрольные российским оккупационным администрациям средства массовой информации активно распространяют ложные и искаженные сообщения о якобы росте угрозы активизации боевых действий со стороны подразделений Объединенных сил.

"Таким образом российский оккупационный режим пытается запугать местное население, усилить в обществе антиукраинские настроения и оправдать российскую агрессию против Украины", - сказал Праута.

Напомним, по данным Главного управления разведки Министерства обороны, среди населения временно оккупированных территорий российские оккупационные администрации активизировали меры по формированию антиукраинских настроений.