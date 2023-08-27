Окупанти в обід обстріляли Богодухівський район Харківщини: одна людина загинула

Цитата

“Окупанти завдали ударів по Богодухівському району. Попередньо - із РСЗВ. Близько 13 години внаслідок ворожого обстрілу с. Одноробівка Золочівської громади загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння”, - написав він у Telegram.

Також, за його словами, внаслідок ворожого обстрілу загорівся кіоск, до місця спрямовані підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги.

Доповнення

Російські війська минулої доби обстрілювали Куп'янський район Харківської області з артилерії та мінометів.