Оккупанты в обед обстреляли Богодуховский район Харьковщины: один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Российские оккупанты сегодня в обед обстреляли Богодуховский район Харьковской области. Открыли огонь, предварительно, из реактивной системы залпового огня, один человек погиб, сообщил в воскресенье председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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“Оккупанты нанесли удары по Богодуховскому району. Предварительно - из РСЗО. Около 13 часов в результате вражеского обстрела с. Одноробовка Золочевской громады погибла женщина 1984 года рождения, которая находилась на территории домовладения”, - написал он в Telegram.
Также, по его словам, в результате вражеского обстрела загорелся киоск, к месту направлены подразделения ГСЧС и медики экстренной помощи.
Дополнение
Российские войска за прошедшие сутки обстреливали Купянский район Харьковской области из артиллерии и минометов.