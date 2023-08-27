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19:26 • 25759 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 77296 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 102644 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103299 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 95049 просмотра

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13 марта, 10:29 • 87128 просмотра

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13 марта, 06:36 • 108591 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Оккупанты в обед обстреляли Богодуховский район Харьковщины: один человек погиб

Оккупанты в обед обстреляли Богодуховский район Харьковщины: один человек погиб

Киев • УНН

 • 535310 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Российские оккупанты сегодня в обед обстреляли Богодуховский район Харьковской области. Открыли огонь, предварительно, из реактивной системы залпового огня, один человек погиб, сообщил в воскресенье председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

“Оккупанты нанесли удары по Богодуховскому району. Предварительно - из РСЗО. Около 13 часов в результате вражеского обстрела с. Одноробовка Золочевской громады погибла женщина 1984 года рождения, которая находилась на территории домовладения”, - написал он в Telegram.

Также, по его словам, в результате вражеского обстрела загорелся киоск, к месту направлены подразделения ГСЧС и медики экстренной помощи.

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки обстреливали Купянский район Харьковской области из артиллерии и минометов.

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