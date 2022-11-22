Окупанти у Сумській області обстріляли 6 громад

Деталі

▪️ Есманьська громада: близько 11:00 росіяни відкрили по прикордонню автоматні черги. Без наслідків.

▪️ Глухівська громада: після 11:40 з території росії здійснили 3 кулеметні черги в напрямку одного з прикордонних сіл. Теж без наслідків.

▪️ У Шалигинській громаді ворог вдарив зі ствольної артилерії. Було 9 «прильотів». Без руйнувань.

▪️ Путивльська громада: близько 18:00 росіяни знову обстріляли прикордоння зі ствольної артилерії (15 «прильотів»). Без пошкоджень.

▪️ Зноб-Новгородська громада: близько 21:00 росіяни вдарили з САУ (6 «прильотів»). Попередньо, без руйнувань.

▪️ Дружбівську громаду ворог обстріляв теж із САУ. Загалом нарахували 20 «прильотів».

Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропостачання.

Нагадаємо

Українські Збройні Сили атакували два райони зосередження особового складу окупантів.