Окупанти у Сумській області обстріляли 6 громад
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Очільник Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький повідомив про обстріли в області. Протягом дня росіяни обстріляли Есманську, Глухівську, Путивльську, Зноб-Новгородську, Дружбівську та Шалигинську громади, пише УНН.
Деталі
▪️ Есманьська громада: близько 11:00 росіяни відкрили по прикордонню автоматні черги. Без наслідків.
▪️ Глухівська громада: після 11:40 з території росії здійснили 3 кулеметні черги в напрямку одного з прикордонних сіл. Теж без наслідків.
▪️ У Шалигинській громаді ворог вдарив зі ствольної артилерії. Було 9 «прильотів». Без руйнувань.
▪️ Путивльська громада: близько 18:00 росіяни знову обстріляли прикордоння зі ствольної артилерії (15 «прильотів»). Без пошкоджень.
▪️ Зноб-Новгородська громада: близько 21:00 росіяни вдарили з САУ (6 «прильотів»). Попередньо, без руйнувань.
▪️ Дружбівську громаду ворог обстріляв теж із САУ. Загалом нарахували 20 «прильотів».
Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропостачання.
Нагадаємо
Українські Збройні Сили атакували два райони зосередження особового складу окупантів.