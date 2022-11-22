Оккупанты в Сумской области обстреляли 6 общин
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Глава Сумской ОВА (ОДА) Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах в области. В течение дня россияне обстреляли Эсманскую, Глуховскую, Путивльскую, Зноб-Новгородскую, Дружбовскую и Шалыгинскую общины, пишет УНН.
Детали
▪️ Эсманьская община: около 11:00 россияне открыли по пограничной автоматные очереди. Без последствий.
▪️ Глуховская община: после 11:40 с территории россии осуществили 3 пулеметные очереди в направлении одного из пограничных сел. Тоже без последствий.
▪️ В Шалыгинской общине враг ударил из ствольной артиллерии. Было 9 «прилетов». Без разрушений.
▪️ Путивльская община: около 18:00 россияне снова обстреляли приграничья из ствольной артиллерии (15 «прилетов»). Без повреждений.
▪️ Зноб-Новгородская община: около 21:00 россияне ударили с САУ (6 «прилетов»). Предварительно, без разрушений.
▪️ Дружбовская община враг обстрелял тоже из САУ. В общей сложности насчитали 20 «прилетов».
В результате обстрела повреждена линия электроснабжения.
Напомним
Украинские Вооруженные Силы атаковали два района сосредоточения личного состава оккупантов.