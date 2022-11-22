Оккупанты в Сумской области обстреляли 6 общин

Детали

▪️ Эсманьская община: около 11:00 россияне открыли по пограничной автоматные очереди. Без последствий.

▪️ Глуховская община: после 11:40 с территории россии осуществили 3 пулеметные очереди в направлении одного из пограничных сел. Тоже без последствий.

▪️ В Шалыгинской общине враг ударил из ствольной артиллерии. Было 9 «прилетов». Без разрушений.

▪️ Путивльская община: около 18:00 россияне снова обстреляли приграничья из ствольной артиллерии (15 «прилетов»). Без повреждений.

▪️ Зноб-Новгородская община: около 21:00 россияне ударили с САУ (6 «прилетов»). Предварительно, без разрушений.

▪️ Дружбовская община враг обстрелял тоже из САУ. В общей сложности насчитали 20 «прилетов».

В результате обстрела повреждена линия электроснабжения.

Напомним

Украинские Вооруженные Силы атаковали два района сосредоточения личного состава оккупантов.