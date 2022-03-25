Окупанти сподівалися 25 березня вже повернутися додому: СБУ перехопила телефонну розмову рашиста
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російські окупанти сподівалися 25 березня вже повернутися додому. Принаймні, їм це обіцяли. Про це повідомляє УНН із посиланням на телефонну розмову рашиста, яку перехопила СБУ.
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"Мрії російських загарбників розбиваються так само швидко, як міфи про непереможну армію "асвабадітєлєй", - зазначають в СБУ.
Деталі
Так, окупанти сподівалися 25 березня вже повернутися додому. Принаймні, їм це обіцяли. А сьогодні їхня єдина надія на порятунок – потрапити під потенційну ротацію.
"Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но чего-то заехали в бандердеревню и встали здесь", – говорить окупант у перехопленій СБУ розмові.
У СБУ повідомляють, що кількість загиблих вражає. Путінський вояка зізнається, що загарбники просто тікають під постійним вогнем наших захисників. Окупанти навіть нещодавно залишили своїх командирів, потім шукали їх, але ті "скоріш за все, потрапили у полон чи загинули".
"І тут же розказує про прапорщика, в якого "поїхав дах", тож у нього довелося забрати зброю. Тому дезертирство – звичайна річ. Частина окупантів уже втекла у Крим. "Зате живі", – відповідає дружина", - інформує СБУ.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що кремль готував напад на Україну задовго до початку війни. Захопити державу москва планувала протягом 48–72 годин, однак бліцкриг провалився.