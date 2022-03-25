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Оккупанты надеялись 25 марта уже вернуться домой: СБУ перехватила телефонный разговор рашиста

Киев • УНН

 • 94762 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Российские оккупанты надеялись 25 марта уже вернуться домой. По крайней мере, им это обещали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телефонный разговор рашиста, которую перехватила СБУ.

Оккупанты надеялись 25 марта уже вернуться домой: СБУ перехватила телефонный разговор рашиста

Цитата

"Мечты российских захватчиков разбиваются так же быстро, как мифы о непобедимой армии "освободителей", - отмечают в СБУ.

Детали

Так, оккупанты надеялись 25 марта уже вернуться домой. По крайней мере, им это обещали. А сегодня их единственная надежда на спасение - попасть под потенциальную ротацию.

"Честно, сегодня уже ехали, надеялись, что нас выводят, но чего-то заехали в бандердеревню и встали здесь", - говорит оккупант в перехваченном СБУ разговоре.

В СБУ сообщают, что количество погибших поражает. Путинский вояка признается, что захватчики просто бегут под постоянным огнем наших защитников. Оккупанты даже недавно оставили своих командиров, потом искали их, но те "скорее всего, попали в плен или погибли".

"И тут же рассказывает о прапорщике, у которого "поехала крыша", поэтому в него пришлось забрать оружие. Поэтому дезертирство - обычная вещь. Часть оккупантов уже сбежала в Крым. "Зато живые", - отвечает жена", - информирует СБУ.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что кремль готовил нападение на Украину задолго до начала войны. Захватить государство москва планировала в течение 48-72 часов, однако блицкриг провалился.

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