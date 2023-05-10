Окупанти протягом доби завдали одного ракетного та 35 авіаційних ударів по Україні – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Протягом доби російські окупанти завдали 1 ракетного та 35 авіаційних ударів по Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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«Протягом цієї доби противник завдав 1 ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині. Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», - йдеться в повідомленні.
Додамо
Повідомляється, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
«На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил російської федерації», - зазначається в повідомленні.
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