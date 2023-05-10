Оккупанты в течение суток нанесли один ракетный и 35 авиационных ударов по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В течение суток российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 35 авиационных ударов по Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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«В течение этих суток противник нанес 1 ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Кроме того, нанес 35 авиационных ударов и совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонской области. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», - говорится в сообщении.
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Сообщается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
«На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил российской федерации», - отмечается в сообщении.
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