Окупанти протягом доби завдали 90 ударів по Запорізькій області: 1 особа загинула, троє поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Протягом доби російські окупанти завдали 90 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок обстрілів загинула одна жінка, ще троє чоловіків отримали поранення, повідомляє УНН, посилаючись на сторінку голови Запорізької ОВА Юрій Малишко в Telegram.
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"Ворог наніс 90 ударів по 16 населених пунктах області за добу: 82 артилерійських обстріли по Гуляйполю, Гуляйпільському, Новоандріївці, Новоданилівці, Білогір'ю, Щербакам, 7 ударів з РСЗВ по Залізничному, Степногірську, Малинівці, Полтавці, Кам'янському, Степовому та авіаудар по Малій Токмачці", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Унаслідок обстрілів пошкоджено 31 цивільний об'єкт. Повідомляється, що від отриманих травм під час обстрілу загинула 68-річна жителька Гуляйполя. У Степногірську під час російських атак отримали поранення троє чоловіків, їх оперативно доставили до медичного закладу та надають необхідну допомогу, зазначив Малишко.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що у небі над Україною у ніч на 18 травня знищено 29 з 30 запущених російськими військами крилатих ракет.