Оккупанты в течение суток нанесли 90 ударов по Запорожской области: 1 человек погиб, трое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В течение суток российские оккупанты нанесли 90 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов погибла одна женщина, еще трое мужчин получили ранения, сообщает УНН, ссылаясь на страницу главы Запорожской ОГА Юрий Малышко в Telegram.
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"Враг нанес 90 ударов по 16 населенным пунктам области за сутки: 82 артиллерийских обстрела по Гуляйполю, Гуляйпольскому, Новоандреевке, Новоданиловке, Белогорью, Щербакам, 7 ударов из РСЗО по Железнодорожному, Степногорску, Малиновке, Полтавке, Каменскому, Степному и авиаудар по Малой Токмачке", - говорится в сообщении.
Детали
В результате обстрелов поврежден 31 гражданский объект. Сообщается, что от полученных травм во время обстрела погибла 68-летняя жительница Гуляйполя. В Степногорске во время российских атак получили ранения трое мужчин, их оперативно доставили в медицинское учреждение и оказывают необходимую помощь, отметил Малышко.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в небе над Украиной в ночь на 18 мая уничтожено 29 из 30 запущенных российскими войсками крылатых ракет.