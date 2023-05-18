Оккупанты в течение суток нанесли 90 ударов по Запорожской области: 1 человек погиб, трое ранены

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"Враг нанес 90 ударов по 16 населенным пунктам области за сутки: 82 артиллерийских обстрела по Гуляйполю, Гуляйпольскому, Новоандреевке, Новоданиловке, Белогорью, Щербакам, 7 ударов из РСЗО по Железнодорожному, Степногорску, Малиновке, Полтавке, Каменскому, Степному и авиаудар по Малой Токмачке", - говорится в сообщении.

Детали

В результате обстрелов поврежден 31 гражданский объект. Сообщается, что от полученных травм во время обстрела погибла 68-летняя жительница Гуляйполя. В Степногорске во время российских атак получили ранения трое мужчин, их оперативно доставили в медицинское учреждение и оказывают необходимую помощь, отметил Малышко.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в небе над Украиной в ночь на 18 мая уничтожено 29 из 30 запущенных российскими войсками крылатых ракет.