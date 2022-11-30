Окупанти примусово вивезли жителів з Кінбурнської коси – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Російські окупанти примусово вивезли 37 жителів населених пунктів, які розташовані на Кінбурнській косі. Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Два дні тому окупанти примусово вивезли людей з кінсбурнських населених пунктів. Це 37 осіб, проти їх волі. В нас зараз йде операція в режимі інформаційної тиші. Це питання не щоденне, це питання тривалого часу, тому що є особливості", – сказав Кім.
Нагадаємо
Віталій Кім повідомив, що складно прогнозувати відновлення водопостачання до Миколаєва, адже російські війська продовжують атакувати, а це ускладнює роботу енергетиків.