Окупанти примусово вивезли жителів з Кінбурнської коси – Кім

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"Два дні тому окупанти примусово вивезли людей з кінсбурнських населених пунктів. Це 37 осіб, проти їх волі. В нас зараз йде операція в режимі інформаційної тиші. Це питання не щоденне, це питання тривалого часу, тому що є особливості", – сказав Кім.

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Віталій Кім повідомив, що складно прогнозувати відновлення водопостачання до Миколаєва, адже російські війська продовжують атакувати, а це ускладнює роботу енергетиків.