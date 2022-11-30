Оккупанты принудительно вывезли жителей из Кинбурнской косы – Ким

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"Два дня назад оккупанты принудительно вывезли людей из кинсбурнских населенных пунктов. Это 37 человек, против их воли. У нас сейчас идет операция в режиме информационной тишины. Это вопрос не ежедневный, это вопрос длительного времени, потому что есть особенности", – сказал Ким.

Напомним

Виталий Ким сообщил, что сложно прогнозировать восстановление водоснабжения в Николаев, ведь российские войска продолжают атаковать, а это усложняет работу энергетиков.