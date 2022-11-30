Оккупанты принудительно вывезли жителей из Кинбурнской косы – Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Российские оккупанты принудительно вывезли 37 жителей населенных пунктов, которые расположены на Кинбурнской косе. Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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"Два дня назад оккупанты принудительно вывезли людей из кинсбурнских населенных пунктов. Это 37 человек, против их воли. У нас сейчас идет операция в режиме информационной тишины. Это вопрос не ежедневный, это вопрос длительного времени, потому что есть особенности", – сказал Ким.
Напомним
Виталий Ким сообщил, что сложно прогнозировать восстановление водоснабжения в Николаев, ведь российские войска продолжают атаковать, а это усложняет работу энергетиков.