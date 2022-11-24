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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29337 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 62795 перегляди

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Окупанти посилили контрдиверсійні та поліцейські заходи на захоплених територіях Херсонщини

Окупанти посилили контрдиверсійні та поліцейські заходи на захоплених територіях Херсонщини

Київ • УНН

 • 693254 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Окупанти посилили контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області у зв’язку з ефективним вогневим ураженням об’єктів російських окупаційних військ. Про це йдеться у зведенні Генерального Штабу, передає УНН.

Деталі

Зокрема, в населених пунктах Новомиколаївка та Красне, впродовж 22 листопада цього року, окупанти перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів.

Доповнення

За інформацією Херсонської ОДА, ситуація у Херсоні залишається складною. Окупанти продовжують обстрілювати місто, є постраждалі.

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