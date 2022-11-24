Окупанти посилили контрдиверсійні та поліцейські заходи на захоплених територіях Херсонщини

Деталі

Зокрема, в населених пунктах Новомиколаївка та Красне, впродовж 22 листопада цього року, окупанти перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів.

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За інформацією Херсонської ОДА, ситуація у Херсоні залишається складною. Окупанти продовжують обстрілювати місто, є постраждалі.