Окупанти посилили контрдиверсійні та поліцейські заходи на захоплених територіях Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Окупанти посилили контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області у зв’язку з ефективним вогневим ураженням об’єктів російських окупаційних військ. Про це йдеться у зведенні Генерального Штабу, передає УНН.
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Зокрема, в населених пунктах Новомиколаївка та Красне, впродовж 22 листопада цього року, окупанти перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів.
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За інформацією Херсонської ОДА, ситуація у Херсоні залишається складною. Окупанти продовжують обстрілювати місто, є постраждалі.