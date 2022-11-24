Оккупанты усилили контрдиверсионные и полицейские мероприятия на захваченных территориях Херсонщины

Детали

В частности, в населенных пунктах Новониколаевка и Красное, в течение 22 ноября этого года, оккупанты проверяли дома, телефоны и документы местных жителей.

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По информации Херсонской ОГА, ситуация в Херсоне остается сложной. Оккупанты продолжают обстреливать город, есть пострадавшие.