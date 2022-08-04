Окупанти пошкодили та зруйновали вже 113 об'єктів культурної спадщини Харківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупантами пошкоджено та зруйновано уже 113 об'єктів культурної спадщини у Харківській області, передає УНН.
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Як зазначив голова ОВА, зараз об'єкти культури під великою загрозою, адже росія воює проти української ідентичності.
Про те, як зберегти нашу культурну спадщину в умовах бойових дій, Синєгубов обговорив це з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком.
Чиновники відвідали низку об'єктів, що постраждали внаслідок російських обстрілів, та спільно оцінили масштаби руйнувань.
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