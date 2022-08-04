Окупанти пошкодили та зруйновали вже 113 об'єктів культурної спадщини Харківщини

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Як зазначив голова ОВА, зараз об'єкти культури під великою загрозою, адже росія воює проти української ідентичності.

Про те, як зберегти нашу культурну спадщину в умовах бойових дій, Синєгубов обговорив це з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком.

Чиновники відвідали низку об'єктів, що постраждали внаслідок російських обстрілів, та спільно оцінили масштаби руйнувань.

Нагадаємо

ЗСУ у Чорнобаївці знищили армійський корпус чорноморського флоту окупантів.