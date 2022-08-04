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14 марта, 19:57 • 99929 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 113723 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 105792 просмотра

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14 марта, 14:57 • 136906 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137345 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112634 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106358 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92626 просмотра

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14 марта, 10:03 • 111378 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136787 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты повредили и разрушили уже 113 объектов культурного наследия Харьковщины

Оккупанты повредили и разрушили уже 113 объектов культурного наследия Харьковщины

Киев • УНН

 • 93667 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупантами повреждены и разрушены уже 113 объектов культурного наследия в Харьковской области, передает УНН.

Подробности

Как отметил глава ОВА, сейчас объекты культуры под большой угрозой, ведь россия воюет против украинской идентичности.

О том, как сохранить наше культурное наследие в условиях боевых действий, Синегубов обсудил это с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко.

Чиновники посетили ряд объектов, пострадавших в результате российских обстрелов, и совместно оценили масштабы разрушений.

Напомним

ВСУ в Чернобаевке уничтожили армейский корпус черноморского флота оккупантов.

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