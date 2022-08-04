Оккупанты повредили и разрушили уже 113 объектов культурного наследия Харьковщины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупантами повреждены и разрушены уже 113 объектов культурного наследия в Харьковской области, передает УНН.
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Как отметил глава ОВА, сейчас объекты культуры под большой угрозой, ведь россия воюет против украинской идентичности.
О том, как сохранить наше культурное наследие в условиях боевых действий, Синегубов обсудил это с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко.
Чиновники посетили ряд объектов, пострадавших в результате российских обстрелов, и совместно оценили масштабы разрушений.
Напомним
ВСУ в Чернобаевке уничтожили армейский корпус черноморского флота оккупантов.