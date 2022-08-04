Оккупанты повредили и разрушили уже 113 объектов культурного наследия Харьковщины

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Как отметил глава ОВА, сейчас объекты культуры под большой угрозой, ведь россия воюет против украинской идентичности.

О том, как сохранить наше культурное наследие в условиях боевых действий, Синегубов обсудил это с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко.

Чиновники посетили ряд объектов, пострадавших в результате российских обстрелов, и совместно оценили масштабы разрушений.

Напомним

ВСУ в Чернобаевке уничтожили армейский корпус черноморского флота оккупантов.