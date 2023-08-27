Окупанти пошкодили магістральний газопровід у Краматорській громаді - Донецька ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. російські окупанти минулої доби продовжували обстрілювати Донецьку область. Внаслідок ворожих атак пошкоджений магістральний газопровід у Краматорській громаді. Також через російські обстріли минулої доби пошкоджені дві багатоповерхівки, житлові будинки та крамниця. Про це повідомив у неділю голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
Деталі
Напередодні росіяни ударили ракетами по Краматорській громаді області. Через атаку рф пошкоджений магістральний газопровід.
На Волноваському напрямку Вугледар зазнав двох ворожих авіаударів і 31 артобстрілу. У Богоявленці пошкоджені будинок і крамниця, під вогнем Пречистівка і Максимівка. У Комарській громаді обстріляне селище Шевченко. У Великоновосілківській громаді одна людина поранена у Шахтарському.
На Донецькому напрямку одна людина поранена в Авдіївці. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки у Гострому, в Новогродівській громаді — 2 будинки у Галицинівці.
На Горлівському напрямку у Костянтинівській громаді пошкоджено 2 будинки у Білокузьминівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки та нежитлову будівлю.
На Лисичанському напрямку пошкоджено 10 будинків у Ямполі Лиманської громади, ще 2 — у Сіверську.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.