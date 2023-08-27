Оккупанты повредили магистральный газопровод в Краматорской громаде - Донецкая ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. российские оккупанты за прошедшие сутки продолжали обстреливать Донецкую область. В результате вражеских атак поврежден магистральный газопровод в Краматорской громаде. Также из-за российских обстрелов за прошедшие сутки повреждены две многоэтажки, жилые дома и магазин. Об этом сообщил в воскресенье председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Детали
Накануне россияне ударили ракетами по Краматорской общине области. Из-за атаки рф поврежден магистральный газопровод.
На Волновахском направлении Угледар подвергся двум вражеским авиаударам и 31 артобстрелу. В Богоявленке повреждены дом и магазин, под огнем Пречистовка и Максимовка. В Комарской громаде обстрелян поселок Шевченко. В Великоновоселковской громаде один человек ранен в Шахтерском.
На Донецком направлении один человек ранен в Авдеевке. В Кураховской громаде повреждены 4 дома в Остром, в Новогродовской громаде — 2 дома в Галициновке.
На Горловском направлении в Константиновской громаде повреждены 2 дома в Белокузьминовке. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и нежилое здание.
На Лисичанском направлении повреждены 10 домов в Ямполе Лиманской громады, еще 2 — в Северске.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, всего за сутки россияне ранили 2 жителей Донетчины.