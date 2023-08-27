Окупанти поранили ще двох жителів Донеччини - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Російські війська за минулу добу поранили у Донецькій області ще двох жителів, повідомив у неділю голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"За 26 серпня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: в Авдіївці і Шахтарському", - повідомив голова ОВА у Telegram.
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За даними голови ОВА, з початку повномасштабного вторгнення рф у Донецькій області вбито 1667 осіб, ще 4043 цивільних поранили.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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