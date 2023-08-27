Окупанти поранили ще двох жителів Донеччини - ОВА

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"За 26 серпня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: в Авдіївці і Шахтарському", - повідомив голова ОВА у Telegram.

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За даними голови ОВА, з початку повномасштабного вторгнення рф у Донецькій області вбито 1667 осіб, ще 4043 цивільних поранили.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Унаслідок ракетного удару по Краматорську було пошкоджено газові мережі. Мешканців міста просять обмежити використання газових приладів.