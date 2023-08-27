Оккупанты ранили еще двух жителей Донетчины - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Российские войска за минувшие сутки ранили в Донецкой области еще двух жителей, сообщил в воскресенье глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"За 26 августа россияне ранили 2 жителей Донетчины: в Авдеевке и Шахтерском", - сообщил глава ОВА в Telegram.
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По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения рф в Донецкой области убито 1667 человек, еще 4043 гражданских ранены.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
В результате ракетного удара по Краматорску были повреждены газовые сети. Жителей города просят ограничить использование газовых приборов.