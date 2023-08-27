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19:26 • 25500 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 76986 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 102617 просмотра

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13 марта, 13:25 • 94997 просмотра

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Оккупанты ранили еще двух жителей Донетчины - ОВА

Оккупанты ранили еще двух жителей Донетчины - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Российские войска за минувшие сутки ранили в Донецкой области еще двух жителей, сообщил в воскресенье глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата 

"За 26 августа россияне ранили 2 жителей Донетчины: в Авдеевке и Шахтерском", - сообщил глава ОВА в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения рф в Донецкой области убито 1667 человек, еще 4043 гражданских ранены.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

В результате ракетного удара по Краматорску были повреждены газовые сети. Жителей города просят ограничить использование газовых приборов.

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