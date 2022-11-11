Окупанти поранили в Україні 829 дітей – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська поранили в Україні щонайменше 829 дітей, вбили – 430. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.
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"Більше ніж 1259 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 11 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 430. Зросла кількість поранених – понад 829. Ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Стало відомо, що 29 березня внаслідок ворожого обстрілу с. Давидів Брід Бериславського району Херсонської області дістав поранення 12-річний хлопчик.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 421, Харківській – 263, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31.
Через бомбардування та обстріли пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо
8 листопада внаслідокракетного удару по Краматорську Донецької області поранення отримала дитина.