Окупанти поранили в Україні 829 дітей – Офіс Генпрокурора

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"Більше ніж 1259 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 11 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 430. Зросла кількість поранених – понад 829. Ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – ідеться у повідомленні.

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Стало відомо, що 29 березня внаслідок ворожого обстрілу с. Давидів Брід Бериславського району Херсонської області дістав поранення 12-річний хлопчик.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 421, Харківській – 263, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо

8 листопада внаслідокракетного удару по Краматорську Донецької області поранення отримала дитина.