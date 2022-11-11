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Оккупанты ранили в Украине 829 детей – Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 184624 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 829 детей, убили – 430. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.

Цитата

"Более 1259 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 11 ноября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 430. Возросло количество раненых – более 829. Эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Детали 

Стало известно, что 29 марта в результате вражеского обстрела с. Давыдов Брод Бериславского района Херсонской области получил ранение 12-летний мальчик.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 421, Харьковской – 263, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 58, Днепропетровской – 31.

Из–за бомбардировок и обстрелов повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.

Напомним

8 ноября в результате ракетного удара по Краматорску Донецкой области ранения получил ребенок.

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