Окупанти переміщують на передову додаткові запаси зброї і боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російське окупаційне командування нарощує бойові можливості передових підрозділів бойовиків шляхом переміщення у райони передових позицій додаткових запасів зброї і боєприпасів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування нарощує бойові можливості передових підрозділів з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ шляхом переміщення у райони передових позицій додаткових запасів зброї і боєприпасів. Водночас знаходження на території передових підрозділів окупантів позаштатного озброєння і надлишкової кількості боєприпасів приводить до зниження рівня заходів безпеки щодо їх обслуговування і зберігання”, — повідомив Гуцуляк.
Крім того, половник додав, що 13 серпня на території складу ракетно-артилерійського озброєння одного з передових підрозділів 2 АК російсько-окупаційних військ, у результаті пожежі та вибуху боєприпасів, отримали поранення і опіки різної важкості т.зв. військовослужбовці робочої команди і підрозділу охорони.
“Крім того, вогнем було знищено до п’яти автомобілів завантажених стрілецькою зброєю, боєприпасами та майном, частину яких було викрадено при пожежі. Російське командування проводить розслідування щодо обсягів втрат зброї і майна та взаємозв’язку причини пожежі та розкрадання”, — резюмував Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, засоби протиповітряної оборони Об’єднаних сил напередодні зафіксували безпілотник російських окупаційних військ, який проводив розвідку українських позицій на напрямку Первомайськ—Сєвєродонецьк—Сватово.