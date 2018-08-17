Оккупанты перемещают на передовую дополнительные запасы оружия и боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Российское оккупационное командование наращивает боевые возможности передовых подразделений боевиков путем перемещения в районы передовых позиций дополнительных запасов оружия и боеприпасов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование наращивает боевые возможности передовых подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ путем перемещения в районы передовых позиций дополнительных запасов оружия и боеприпасов. В то же время нахождение на территории передовых подразделений оккупантов внештатного вооружения и избыточного количества боеприпасов приводит к снижению уровня мер безопасности в отношении их обслуживания и хранения", - сообщил Гуцуляк.
Кроме того, половник добавил, что 13 августа на территории склада ракетно-артиллерийского вооружения одного из передовых подразделений 2 АК российско-оккупационных войск, в результате пожара и взрыва боеприпасов, получили ранения и ожоги различной тяжести т.н. военнослужащие рабочей команды и подразделения охраны.
"Кроме того, огнем было уничтожено до пяти автомобилей загруженных стрелковым оружием, боеприпасами и имуществом, часть которых была похищена при пожаре. Русское командование проводит расследование по объемам потерь оружия и имущества и взаимосвязи причины пожара и хищения", - резюмировал Гуцуляк.
Как сообщал УНН, средства противовоздушной обороны Объединенных сил накануне зафиксировали беспилотник российских оккупационных войск, который проводил разведку украинских позиций на направлении Первомайск-Северодонецк-Сватово.