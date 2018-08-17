Оккупанты перемещают на передовую дополнительные запасы оружия и боеприпасов

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование наращивает боевые возможности передовых подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ путем перемещения в районы передовых позиций дополнительных запасов оружия и боеприпасов. В то же время нахождение на территории передовых подразделений оккупантов внештатного вооружения и избыточного количества боеприпасов приводит к снижению уровня мер безопасности в отношении их обслуживания и хранения", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, половник добавил, что 13 августа на территории склада ракетно-артиллерийского вооружения одного из передовых подразделений 2 АК российско-оккупационных войск, в результате пожара и взрыва боеприпасов, получили ранения и ожоги различной тяжести т.н. военнослужащие рабочей команды и подразделения охраны.

"Кроме того, огнем было уничтожено до пяти автомобилей загруженных стрелковым оружием, боеприпасами и имуществом, часть которых была похищена при пожаре. Русское командование проводит расследование по объемам потерь оружия и имущества и взаимосвязи причины пожара и хищения", - резюмировал Гуцуляк.

Как сообщал УНН, средства противовоздушной обороны Объединенных сил накануне зафиксировали беспилотник российских оккупационных войск, который проводил разведку украинских позиций на направлении Первомайск-Северодонецк-Сватово.