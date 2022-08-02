Окупанти перекидають усі резерви на південь України: можуть розпочати штурм – МВС

Деталі

"Вони (окупанти – ред.) перекидають практично всі свої резерви, всі війська, які вони мають, на південь країни. Ми знаємо, що ворог навіть перекинув "знамениту" 35-ту армію, яка була на Київщині. Ми її знаємо чудово за Бучею, за іншими містами Київської області. Ворог стягує зараз абсолютно всі резерви, навіть ті, які стояли, чекаючи на команду", – заявив Смирнов.

У МВС прогнозують, що після доукомплектування російські війська можуть розпочати штурмові дії. Смирнов також додав, що через стягнення резервів на південь залишається загроза наступу на Кривий Ріг та Миколаїв.

“І коли ворог доукомплектує всі батальйонно-тактичні групи, звичайно, він у тому числі не сидітиме просто, і не чекатиме, а проводитиме певні штурмові позиції”, – додав Смирнов.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що російські загарбники зібрали на півдні країни близько 30 БТГ – готуються до наступу на Кривий Ріг та Миколаїв.