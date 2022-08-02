Оккупанты перебрасывают все резервы на юг Украины: могут начать штурм – МВД

Детали

"Они (оккупанты – ред.) перебрасывают практически все свои резервы, все войска, которые они имеют, на юг страны. Мы знаем, что враг даже перебросил "знаменитую" 35-ю армию, которая была в Киевской области. Мы ее знаем прекрасно по Буче, по другим городам Киевской области. Враг стягивает сейчас абсолютно все резервы, даже те, которые стояли в ожидании команды", – заявил Смирнов.

В МВД прогнозируют, что после доукомплектования российские войска могут начать штурмовые действия. Смирнов также добавил, что из-за стягивания резервов на юг остается угроза наступления на Кривой Рог и Николаев.

“И когда враг доукомплектует все батальонно-тактические группы, конечно, он в том числе не будет сидеть просто, и не будет ждать, а будет проводить определенные штурмовые позиции”, – добавил Смирнов.

Напомним

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские захватчики собрали на юге страны около 30 БТГ – они готовятся к наступлению на Кривой Рог и Николаев.