Окупанти обстрілюють окуповані міста Запорізької області, — Євтушенко

Цитата

«Провокації армії рф на протилежному березі тривають. Вони знову обстрілюють тимчасово окуповані населені пункти Запорізької області», — йдеться в повідомленні.

Як зазначив Євген Євтушенко, є загроза обстрілу прибережних територій Нікопольського району.

Нагадаємо

Цієї ночі була масштабна повітряна тривога.

Окупанти обстріляли Київський район Харкова касетними снарядами. Про вибухи повідомляли також на околицях Херсону.