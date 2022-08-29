Окупанти обстрілюють окуповані міста Запорізької області, — Євтушенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російські загарбники обстрілюють окуповані міста Запорізької області. Про це заявив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram, пише УНН.
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«Провокації армії рф на протилежному березі тривають. Вони знову обстрілюють тимчасово окуповані населені пункти Запорізької області», — йдеться в повідомленні.
Як зазначив Євген Євтушенко, є загроза обстрілу прибережних територій Нікопольського району.
Нагадаємо
Цієї ночі була масштабна повітряна тривога.
Окупанти обстріляли Київський район Харкова касетними снарядами. Про вибухи повідомляли також на околицях Херсону.