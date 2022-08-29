Окупанти обстріляли Київський район Харкова касетними снарядами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріли міста. Касетними снарядами окупанти обстріляли приватний сектор у Київському районі міста. Про це інформує УНН.
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«З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова. Били «касетниками» у приватному секторі. Інформації про жертв чи постраждалих на цей час немає», — написав Терехов.
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Цієї ночі була масштабна повітряна тривога. Про вибухи повідомляли також на Дніпропетровщині та на околицях Херсону.