Окупанти обстріляли Київський район Харкова касетними снарядами

Цитата

«З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова. Били «касетниками» у приватному секторі. Інформації про жертв чи постраждалих на цей час немає», — написав Терехов.

Нагадаємо

Цієї ночі була масштабна повітряна тривога. Про вибухи повідомляли також на Дніпропетровщині та на околицях Херсону.